Kıskançlık krizi mahkemede bitti

Lefkoşa’da kız arkadaşı ile aynı evde oldukları sırada kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız arkadaşına tokat atıp kulak zarını yırtan İlgim Üzümoğlu tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kız arkadaşı isminin baş harfleri G.G.P. ile aynı evde oldukları sırada kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kız arkadaşına tokat atıp kulak zarını yırtan İlgim Üzümoğlu, şikayet üzerine tutuklanarak dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Ali Aydoğan, zanlının vahim zarar, ciddi darp suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının önceki gün Marmara bölgesinde evde oldukları sırada kız arkadaşı ile kıskançlık yüzünden kavga ettiğini, kavgada kız arkadaşı G.G.P.’nin yüzüne tokat atarak sol kulak zarının yırtılmasına neden olduğunu, akabinde zanlının elleri ve ayakları ile kız arkadaşına vurmaya devam ettiğini söyledi. Zanlının tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, YDÜ’de öğrenci olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkemede söz alan zanlı ise, “önce o beni birkaç kez tokatladı. Kendimi kaybettim”şeklinde konuştu.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak parayı yatıramayan zanlı cezaevine gönderildi.