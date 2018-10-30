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İskele'de iki kişi hintkeneviri yetiştirmekten tutuklandı

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İskele'de iki kişi hintkeneviri yetiştirmekten tutuklandı
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Polis, İskele'de, hint keneviri yetiştirdiğine inandığı 2 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, dün 11:00-14:00 saatleri arasında, İskele'de faaliyet gösteren bir iş yerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, saksılar içerisinde ekili toplam 77 kök hint kenveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ve bitkileri yetiştirmede kullanılan araç gereç bulundu. 

Bitkiler ile araç gerece emare olarak el konulurken; E.K. (E-48) ve S.K. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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