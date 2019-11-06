İki buçuk yıldır kaçak yaşıyordu

Lefkoşa'da polis tarafından hakkında yapılan muhaceret kontrolünde 27 Mart 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen Muhammad Atıf tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da, Suçla Operasyonel Mücadele Şubesince gerçekleştirilen operasyonda ülkede kaçak kaldığı tespit edilen zanlı Muhammad Atıf tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Savran olayla ilgili bulguları aktardı. Savran huzurda bulunan zanlının 4 Kasım 2019 tarihinde, Lefkoşa'da, Adli Şube ekibi tarafından hakkında yapılan muhaceret kontrolünde 27 Mart 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 37 yaşında olup TC vatandaşı ve KKTC ile herhangi bir bağı olmadığını belirterek ihraç işlemlerinin gerçekleşmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.