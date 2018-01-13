İç çamaşırında uyuşturucu ile geldi

Narkotik detektör köpeği Cindy, İsrail’den Ercan’a gelen Danny Arie adlı yolcunun üzerinde iç çamaşırına gizlenmiş dört gram uyuşturucu tespit etti

Evrim KAMALI

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile İsrail’den gelen zanlı Danny Arie narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Danny Arie’nin 11 Ocak tarihinde saat 14.30 sıralarında, Ercan Havaalanında, ülkeye giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi