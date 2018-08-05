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Havuzda boğuldu

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Havuzda boğuldu
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Alsancak’ta sakin 28 yaşındaki Samet Demirbaş, önceki gün, Alsancak’ta faaliyet gösteren Golden Valley isimli tatil köyünün havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

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