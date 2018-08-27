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Haftalık trafik raporu

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Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 107 trafik kazasında 43 kişi yaralandı.

Haftalık trafik raporu
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13-26 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazaların 29’u yaralanmayla, 78’i hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 715 bin 350 TL oldu.
Kazaların 32’si Lefkoşa, 32’si Girne, 25’i Gazimağusa, 9’u İskele ve 9’u da Güzelyurt’ta meydana geldi.
Polis bir haftalık sürede yaptığı rutin trafik kontrollerinde, 861 trafik suçu rapor etti

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