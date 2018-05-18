Gürpınar’da arazi yangını korkulu dakikalar yaşattı

Güzelyurt bölgesindeki Gürpınar köyü yakınlarından çıkan yangında makilik alan içinde bulunan ağaçlar kül oldu.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre saat 16:15 sıralarında Güzelyurt bölgesindeki köylerden Gürpınar'da henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük arazi içerisinde bulunan makilik alan, 10 akasya ve 10 çam ağacı yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ve orman dairesi ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor