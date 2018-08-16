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Güney’e kaçışlarına asker izin vermedi

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Ülkede öğrenci olarak bulunan ve Lefkoşa Yiğitler Burcu’ndan yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada askerler tarafından tespit edilen Cedrick Alno Noukeh ile eşi Tresor Foumou tutuklandı

Güney’e kaçışlarına asker izin vermedi
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Evrim KAMALI

Lefkoşa Yiğitler Burcu’ndan dün saat 05.30 sırlarında yasal olmayan yollardan 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Cedrick Alno Noukeh ile eşi Tresor Foumou askerler tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, huzurda bulunan zanlıların dün saat 05.30 sıralarında Lefkoşa Yiğitler Burcu’ndan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. İhbar üzerine zanlıların askerlerden teslim alındığını anlatan polis, zanlı  Cedrick Alno Noukeh’in ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu eşinin ise herhangi bir statüsünün bulunmadığını ifade etti. Zanlıların birinci derecede askeri bölgeyi ihlal ettiğini belirten polis, tahkikatın tamamlandığını, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın tamamlandığını, zanlıların KKTC dışına çıkışlarının yasaklanmasını ve her birinin 10’ar bin TL nakit teminatla serbest kalmalarına karar verdi.

Ancak mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak  cezaevinde bekleyecek.

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