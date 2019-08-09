Gökhan Naim cinayeti zanlısı KKTC’ye teslim edildi

Gesfi döviz bürosu sahibi iş insanı Gökhan Naim’in öldürülmesi olayının ardından Kıbrıs’ın güneyine kaçan katil zanlılarından Azmad Ali Virk, BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edildi

Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından olan ve Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen Azmad Ali Virk, Larnaka Havaalanı’ndan kaçmaya çalışırken yakalanmasının ardından İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü görüşmeler sonucunda bugün öğle saatlerinde KKTC’ye teslim edildi.

İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Konular Teknik Komite Eş Başkanı Hakkı Önen tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı basın açıklaması şöyle:

Toplumumuzu derinden sarsan Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından Azmad Ali Virk, Komitemizin yürüttüğü çalışma sonucunda bugün saat 12.30’da BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edilmiştir.

Zanlı Azmad Ali Virk, cinayetin hemen ardından Komitemizin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda Güney Kıbrıs’ta Larnaka Havaalanı’ndan kaçmaya çalışırken yakalanmış ve “Sahte kimlik kullanmak” suçlamasıyla kısa süreli hapis cezasına çarptırılmıştı. Güney Kıbrıs’taki mahkumiyetini tamamlayan zanlı, Komitemizin bir süredir yürütmekte olduğu çalışma çerçevesinde önceden kararlaştırıldığı gibi bugün Kuzey’e iade edilmiştir.

BM Barış Gücü aracılığıyla bugün KKTC polisine teslim edilen zanlının böylelikle KKTC’de Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanması mümkün hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı konuyu en başından beri yakinen ve bizzat takip ederek, BM ile gerekli koordinasyonun kurulmasını ve KKTC adli makamlarının devrede olmasını temin etmiş; Sayın Başbakanla da istişare içinde sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlamıştır.

Bu arada adı bir cinayete teşebbüs olayına karıştıktan sonra Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçan Miroslav Balazovjecp adlı zanlı da yine Komitemizin ortak çalışması çerçevesinde 28 Temmuz 2019 günü Güney Kıbrıs Polisine teslim edilmiştir.

KKTC yargısı tarafından “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurmak” suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilen Miroslav, KKTC’deki cezasını tamamladıktan sonra 28 Temmuz’da BM aracılığıyla Güney Kıbrıs’a iade edilmiştir.

Komitemizin işbirliği sonucunda zanlıların 12 gün arayla karşılıklı olarak iade edilmelerinin, adaletin sağlanmasına ve her iki tarafta kamu vicdanının rahatlatılmasına hizmet etmesini umarken, benzer suçları azaltacak bir caydırıcılık oluşturmasını temenni ederiz.”