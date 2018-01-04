Girne’de bonzai operasyonu

Girne’de Gabriel Odoh’un evine yapılan baskında yatak odasında 8 ayrı pakette toplam 12 gram bonzai bulundu

Evrim KAMALI

Girne’de önceki gün yapılan operasyonda evinde 12 gram sentetik cannabinoid bulunan Gabriel Odoh gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün saat 17.00 sıralarında zanlının Girne’de bulunan evinde arama yapıldığını, yatak odasında 8 ayrı pakette toplam 12 gram bonzai bulunduğunu söyledi. Zanlının gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, suçla bağlantılı aranan bir şahıs olduğunu da belirterek 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi onayladı.