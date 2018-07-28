FETÖ'cüler Girne Limanı'ndan kaçarken yakalandı

Girne Polis Müdürlüğü tarafından dün akşam yapılan huzur operasyonu sırasında Girne limanından gemiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi aileler yakalandı. Akşam saatlerinde huzur operasyonu sırasında Girne Kalesi arkasında bulunan bir gemiyle limandan ayrılmaya çalışan yaklaşık 15 ailenin tutuklandığı bildirildi. Bize ulaşan bilgilere göre 17'si çocuk ve 19'u kadın ve 9'u erkek olmak üzere toplam 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerin bugün Girne'de mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.