banner107
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
95 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
39 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
41 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
26 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
332 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
65 0
Doğa otelleri
Doğa otelleri
34 0
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
90 0
banner82
banner147

FETÖ'cüler Girne Limanı'ndan kaçarken yakalandı

banner27

FETÖ'cüler Girne Limanı'ndan kaçarken yakalandı
banner137

Girne Polis Müdürlüğü tarafından dün akşam yapılan huzur operasyonu sırasında Girne limanından gemiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi aileler yakalandı. Akşam saatlerinde huzur operasyonu sırasında Girne Kalesi arkasında bulunan bir gemiyle limandan ayrılmaya çalışan yaklaşık 15 ailenin tutuklandığı bildirildi. Bize ulaşan bilgilere göre 17'si çocuk ve 19'u kadın ve 9'u erkek olmak üzere toplam 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerin bugün Girne'de mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.