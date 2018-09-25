Fakülte binasında düşme mi intihar mı?

Lefkoşa'da bir üiversite içinde bulunan fakülte binasının 5. katından düşen İrlanda uyruklu öğrenci hayatını kaybederken, olayın intihar mı yoksa düşmemi olduğu araştırılıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16:15 sıralarında Lefkoşa'da bir üniversitenin, Veterinerlik Fakültesinin beşinci katında bulunan, Veterinerlik Fakültesi öğrencisi İrlanda uyruklu kadın Jerel Joy , koridorda bulunan pencereden henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aşağıda park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek ağır sekilde yaralandı. Jerel Joy kaldırıldığı YDÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17.20 yaşamını yitirdi.