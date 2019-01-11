banner255
Piro ara verme düşüncesinde
Piro ara verme düşüncesinde
143 0
Enerji Dostu İpuçları
Enerji Dostu İpuçları
43 0
 
İstanbul'da sömestr çok eğlenceli
İstanbul'da sömestr çok eğlenceli
26 0
Çöpe atmamamız gereken maddeler
Çöpe atmamamız gereken maddeler
18 0
Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi
Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi
34 0
Liderimiz törenlerle anılacak
Liderimiz törenlerle anılacak
15 0
Mitolojik Efsaneler - 2
Mitolojik Efsaneler - 2
60 0
banner82

Eski evlerindeki eşyaları çaldılar

banner27

Girne’de kiracı oldukları evden ayrıldıkları zaman birçok eşya çaldıkları iddia edilen Tuğçe Köşk ile Hayriye Köşk isimli üniversite öğrencisi iki kız kardeş tutuklandı

banner210
Eski evlerindeki eşyaları çaldılar
banner215

Evrim KAMALI

Girne’de kiracı oldukları evden birçok eşya çalan Tuğçe Köşk ile Hayriye Köşk isimli üniversite öğrencisi kız kardeşler dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 23 Aralık 2018 tarihinde Girne’de Ay Sokak üzerinde Ali Osman Apartmanı’nın 4 numaralı dairesinde kiracı olan zanlıların,  ev sahibi Ali Osman Özhasoğulu’na ait bir koltuk, bir sandalye, 3 perde, 1 adet tül perde, ahşap masa, 12 kişilik çatal bıçak kaşık seti, bir şilte, 4 yastık, 12 çarşaf, 2 yorgan, 1 komodin ve 1 elektrik süpürgesini çaldıklarını söyledi. Polis, 25 Aralık 2018 tarihinde mal sahibinin şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 8 Ocak 2019 tarihinde taşındıkları Dikmen’deki adreslerinde tespit edildiklerini aktardı. Polis, zanlıların evinde yapılan aramada çalınan koltuk, komodin ve masanın bulunduğunu belirtti. Tutuklanan zanlıların evde bulunan eşyaların yeni ev sahibine ait olduğunu söylediğini kaydeden polis,  Ali Osman Özhasoğlu’nun ise Dikmen’deki evde bulunan eşyaların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifadelerinde ev sahibinden depozito karşılığı eşyaları aldıklarını söylediğini kaydeden polis, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların 4 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar ise ev sahibinin depozito karşılığı istediğiniz eşyaları alabilirsiniz dediğini ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 4 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.