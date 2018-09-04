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Ecel yemek yerken yakaladı

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42 yaşındaki Erdinç Aksoylu, Karaoğlanoğlu’nda bir otelin restoranında yemek yerken yaşamını yitirdi

Ecel yemek yerken yakaladı
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Karaoğlanoğlu’nda bir otelde kalmakta olan 42 yaşındaki Erdinç Aksoylu, restoran içerisinde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Önceki gün saat 12.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
 

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