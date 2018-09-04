Ecel yemek yerken yakaladı

42 yaşındaki Erdinç Aksoylu, Karaoğlanoğlu’nda bir otelin restoranında yemek yerken yaşamını yitirdi

Karaoğlanoğlu’nda bir otelde kalmakta olan 42 yaşındaki Erdinç Aksoylu, restoran içerisinde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Önceki gün saat 12.00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

