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Dörtyol - Türkmenköy arası kaza: 9 yaralı

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Dörtyol - Türkmenköy arası kaza: 9 yaralı
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Dörtyol - Türkmenköy Çemberi arasında 15.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Dörtyol - Türkmenköy Çemberi arasındaki güzergahta, Russell Straton (E-80) yönetimindeki KRJ 279 plakalı araç, Dörtyol istikametinden Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada karşı istikametten gelmekte olan Fatma Abay (K-38) yönetimindeki HY 374 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KRJ 279 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Harris Straton (E-30), Slyvia Straton (K-79), Slyvia Gowens (K-77) ile HY 374 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hülya Şaseoğlu (K-30), Fatma Karadağ (K-37), Yusuf Karadağ (E-13) ve Hiranur Karadağ’ın (K-3) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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