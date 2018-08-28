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Dört zanlının cinayetle bağlantısı kesin değil

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KKTC’de yakalanan ve Güney Kıbrıs’ta işlenen bir cinayetle de ilgileri olduğundan şüphelenilen dört kişinin cinayetle ilişkileri olup olmadığı henüz kesinleşmedi

Dört zanlının cinayetle bağlantısı kesin değil
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Suç ve Suça İlişkin Konular Ortak Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Hakkı Önen, KKTC’de yakalanan ve Güney Kıbrıs’ta işlenen bir cinayetle de ilgileri olduğundan şüphelenilen dört kişi hakkında açıklamada bulundu.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi: “Leonidis’in Şüphelilerini Mi Yakaladılar?” başlığı altında verdiği haberinde, geçtiğimiz cuma günü KKTC’de tutuklanan ve önceki gün mahkemeye çıkartılan dört kişinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen Ernesto Leonidis cinayetiyle de ilişkileri olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Kıbrıs Türk basınının, dört zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın Güney Kıbrıs’tan, Suç ve Suça İlişkin Konular Ortak Teknik Komitesi aracılığıyla gönderilen bilgiler ışığında sürdürülmekte olduğunu yazdığını belirten gazete, bu konuda Komitenin Kıbrıslı Türk Başkanı Hakkı Önen’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamaya da yer verdi.
Önen açıklamasında, şahısların sözü edilen cinayetle ilişkileri olup olmadığının henüz kesinleşmediğini belirterek, söz konusu cinayet işlendiğinde Kıbrıs Rum tarafının konuya ilgili bilgileri komiteye ilettiğini, soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.
 

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