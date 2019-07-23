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Dört yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

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Akıncılar’da meydana gelen bir trafik kazasında araçta yolcu olan Ahsan Tarıq’ın 10 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ülkede kaçak bulunduğu tespit edildi

Dört yıldır ülkede kaçak yaşıyordu
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Evrim KAMALI

Ülkemizde gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Ahsan Tarıq tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can, olayla ilgili bulguları aktardı. Can, Akıncılar’da meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olan zanlı Ahsan Tarıq’ın 10 Ağustos 2015 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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