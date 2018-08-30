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Dikktasizlik eşittir kaza

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Dikktasizlik eşittir kaza
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Lefkoşa'da bugün akşam üzeri Kaymaklı bölgesinde dikkatsizlik sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde 20 yaşındaki Moath Srm Elsanhoury yönetimindeki GJ 135 plakalı araçla kuzey istikametine doğru ilerlemekte olduğu esnada, önünde ayni istikamette ilerlemekte olan 62 yaşındaki Hasan Karacanlı yönetimindeki EF 924 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucunda çarpmanın etkisiyle savrulan EF 924 plakalı araç orta refüj üzerine çıkarak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan olmaması sevindirdi.

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