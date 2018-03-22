Dikkatsizlik ve alkol= Kaza

Bedrettin Demirel Caddesi’nde sabaha yakın dikkatsiz sürücünün Atatürk Caddesi’ne dönüşe geçtiği esnada karşıdan gelen alkollü sürücünün hızını düşürmemesi sonucunda yüz yüze çağrışması sonucunda üç kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün sabaha yakın dikkatsiz sürücü ile alkollü sürücünün karıştığı kazada üç kişi yaralandı araçlar hurdaya döndü.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün sabaha yakın saat 02:55 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi boyunca Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Mehmet Tusun yönetimindeki HL 199 plakalı Toyota Corolla marka salon araç sürücüsünün karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Atatürk Caddesine doğru dönüşe geçmesi sonucu yaşandı.

Tusun yönetimindeki HL 199 plakalı araçla dönüşe geçtiği esnada Bedrettin Demirel Caddesi boyunca Güney istikametine doğru nefesinde % 100 Mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Atatürk Caddesi kavşağına geldiğinde süratini salim hadde indirmeden seyreden Akçay’da sakin 53 yaşındaki Özdil Ayken yönetimindeki HF 411 plakalı Ford Focus marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıştılar.Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce yolun sağına doğru savrulan HF 411 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan L.T.B’ye ait çit ağacına çarptıktan sonra durabildi.

Kaza sonucu yaralanan HF 411 plakalı araç sürücüsü Özdil Ayken , ayni araçta yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki kadın Dalya Küçük ve 12 yaşındaki kız çocuğu Sabriye Şaşmazer kaldırılmış oldukları L.D.H Acil servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahede altına alındılar.



