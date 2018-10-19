Dereboyunda dehşet saçtı

Alkollü genç dün gece Dereboyunda adeta dehşet saçtı. Polisten verilen bilgiye göre Lefkoşa Dereboyu’nda Pronto Çemberi yakınlarında, dün gece saat 23.00 sıralarında iki araca çarptıktan sonra 06 ED 625 plakalı aracıyla olay yerini terk eden 22 yaşındaki sürücü Eren Doğan, kaza mahallinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta CÖŞ ve trafik şube ekipleri tarafından tespit edildi. Polisin yaptığı alkol testinde ‘252 promil’ alkollü olduğu ortaya çıkan genç sürücü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aracı da polis merkezine çekildi. Kazada hafif yaralanan NU 117 plakalı araç sürücüsü 51 yaşındaki Serdinç Maypa ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, kazada can kaybının yaşanmamasının büyük bir şans olarak değerlendirirken, alkollü sürüşün tehlikelerine dikkat çektiler.