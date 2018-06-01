Cinayetle ilgili PGM'den açıklama

İnfial yaratan olayla ilgili Polis Basın Subaylığından açıklama geldi

27.05.2018 tarihinde, Gönyeli’de yedi yaşındaki çocuğun annesi tarafından bıçaklanmak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, gerek yazılı basında gerekse internet sitelerinde olayın oluşu ve sonrasında yaşananlar hakkında asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yayımlanmaktadır. Bazı basın yayın kuruluşlarında, Zanlının çocuğunu öldürmeden önce, kendi kullandığı depresyon haplarını çocuğuna verdiği, Çocuğu öldürdükten sonra babayı aradığı ve/veya ölü fotoğrafını gönderdiği, Zanlının cezai ehliyeti ile ilgili bir takım saptamaların neticelendirilip teşhisler konulduğu, Poliste ve/veya mahkemede pişman olmadığına dair bir takım beyanlarda bulunduğu, Tıbbi tahlillerin neticelenip birtakım sonuçlar çıktığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta ve tahkikatın seyrine zarar vermektedir. Olay polisin bilgisine geldiği andan itibaren tahkikat büyük bir titizlikle sürdürülmekte olup, mesele ile ilgili hiçbir olgu gözardı edilmeksizin incelenmektedir. Basın mensuplarımızın halk arasında yanlış anlamalara ve kurumların yıpranmasına neden olabilecek bu tip haberleri, doğruluğunu araştırarak ve yetkililer ile görüştükten sonra yayınlamalarının doğru haber alma hakkı ve beklentisi içerisinde olan halkımıza yapılacak en iyi hizmet olduğu görüşü içersindeyiz.

PGM – BASIN SUBAYLIĞI