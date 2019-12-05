Çete kavgası gibi!

Lefkoşa’da Belediye Bulvarı üzerinde alacak verecek meselesi nedeniyle 10 kişi bıçak, kemer, zincir ve demir çubuklarla birbirine girdi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Osed Alkhatib, Zakaria Layla, Safian Fatahalla, Yahia Mohammad Yahia Elmıssınd ve Talal Sami Talal Basem dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, yeminli şahadet verdi. Polis, huzurlarınızda bulunan zanlılar Osed Alkhatib, Zakaria Layla, Safian Fatahalla, Yahia Mohammad Yahia Elmıssınd ve Talal Sami Talal Basem’in Kanunsuz Topluluk, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve Tecavüz-i alet kullanma suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, 03.12.2019 tarihinde saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa’da umumi bir yer olan Belediye Bulvarı üzerinde huzurda bulunan zanlı 1, 2 ve 3’ün bir taraf olup aralarında bulunan alacak verecek meselesi ile ilgili diğer bir taraf olan zanlı 4, 5 ve henüz isimleri tespit edilemeyen 4 veya 5 kadar kişi ile bir suç işlemek kasti ile kanunsuz olarak toplandıktan sonra birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle bir kavgada yer alıp rahatsızlık çıkardıklarını anlattı. Polis, aynı gün mesele ile ilgili tüm zanlılar aleyhinde Lefkoşa kaza mahkemesinden tutukluluk emri temin edildiğini belirtti. Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak olayın nasıl meydana geldiğini sözlü olarak anlattıklarını ve henüz herhangi bir gönüllü ifade vermediklerini belirtti.,

Mesele ile ilgili yapılan soruşturma ve temin edilen kamera görüntülerinde, meydana gelen kavgada yaklaşık 11-12 kişi olduğu ve bu kavga esnasında 1 veya birden çok kanunsuz bıçak, kemer, zincir ve demir çubuk bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca meselede kavgaya karışan şahıslar ve emarelerin halen arandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak hangi zanlıların kanunsuz bıçak taşıdığı ve hangi zanlıların tecavüz-i alet kullandığı ile ilgili incelemelerin halen devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.