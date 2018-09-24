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Cesedin kimliğini DNA testi belirleyecek

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Kaplıca- Mersinlik arasında önceki gün bulunan cesedin 18-20 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve ölüm sebebinin suda boğulma olduğu tespit edildi

Cesedin kimliğini DNA testi belirleyecek
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 Polis,  önceki gün sahilde bulunan cesedin 18-20 yaşlarında bir erkek olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin suda boğulma olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, önceki gün Kaplıca- Mersinlik arasında bulunan ceset üzerindeki otopsinin dün Adlı Tıp Uzmanı tarafından yapıldığını belirtilerek, şunlar duyuruldu:

Otopsi sonucu, cesedin 18-20 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu, 4 - 5 günlük ölü olabileceği ve ölüm sebebinin canlı suda boğulma sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Kişinin kesin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri, kimlik tespiti için ise DNA örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.”

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