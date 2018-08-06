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Çalınan çanta bulundu, kredi kartı kayıp

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Girne’de önceki gece eğlenmek için gittiği barda, işletmeci F.A.’nın 500 TL değerindeki çantasını çalarak kaçan zanlı Erkan Ay, çantayı çöp konteynırına atması sonrasında çanta bulunurken, içindeki kredi kartı kayıp

Çalınan çanta bulundu, kredi kartı kayıp
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(Kamalı Haber)

Girne’de önceki gece eğlenmek için gittiği barda, işletmeci F.A.’nın 500 TL değerindeki çantasını çalarak kaçan zanlı Erkan Ay, izlenen kamera görüntülerinden tespit edildi.  Çalınan çanta çöp konteynırında bulunurken, çanta içindeki bankamatik kartı bulunamadı. Ay, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Erkan Ay’ın “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.  Yanaroğlu, zanlının dün sabah saat 03.22 sıralarında Karaoğlanoğlun’da bir bara giderek, 500 TL’lik çantayı çalarak kaçtığını kaydetti. Polis, izlenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini, çantanın ise bir çöp konteynırın da bulunduğunu belirtti. Ay’ın tasarrufunda ayrıca çantadan alındığı tespit edilen 1 adet şarj cihazı, 30 TL nakit paranın üzerinde bulunduğunu ifade eden Yanaroğlu, bankamatik kartının ise henüz bulunmadığını kaydetti. Hafta sonu olması nedeniyle, bankadan gerekli soruşturmanın yapılamadığını ifade eden polis, bankamatik kartından para çekildiyse soruşturmanın seyrinin değişeceğini ifade etti. Zanlının çanta ile ilgili suçunu kabul ettiğini, bankamatik kartından haberi olmadığını kaydeden Yanaroğlu, soruşturmanın selameti için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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