Biri ağır iki kişi yaralandı

Dörtyol-Beyarmudu anayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı

Gamze PİR BAYKUR

Dörtyol-Beyarmudu Anayolu üzerinde İnönü kavşağında dün meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza dün saat 15:45 raddelerinde, Nahit Korkmaz yönetimindeki KF 026 plakalı araç ile İbrâhim Gümüşatam yönetimindeki EF 300 plakalı aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonucu ağır yaralanan ve araçta sıkışan İbrahim Gümüşatam itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, yaralanan her iki araç sürücüsü ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.