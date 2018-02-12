Bir haftada 48 kazada 21 kişi yaralandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 48 trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Aynı dönemde 821 araç sürücüsü rapor edildi.





Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 5-11 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 48 kazanın 16’sı yaralanmayla, 32’si hasarla sonuçlandı. Kazalarda toplam hasar miktarı ise 350 bin 500 TL olarak belirlendi.



Kazaların 16’sı süratli araç kullanmak, 13’ü kavşakta durmamak, 12’si yakın takip, 5’i dikkatsiz sürüş yapmak ve 2’si de diğer etkenlerden kaynaklandı.



Kazaların 16’sı Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 13’ü Girne, 5’i Güzelyurt ve 3’ü İskele’de meydana geldi.



821 TRAFİK SUÇU…



Aynı devrede ülke genelinde yapılan kontrollerde 6 bin 226 araç sürücüsü kontrol edildi ve bu sürücülerin 821’iyle ilgili trafik suçu tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 250’si süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 58’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 26’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 21’i alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 69’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 12’si trafik ışıklarına uymamak, 14’ü muayenesizaraç kullanmak, 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 8’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’ i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sıradataksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 171’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.