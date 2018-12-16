Bir dairede 11 kişi kalıyordu

Mağusa’da alınan bir ihbar üzerine bir daireye yapılan baskında dairede kalan 11 kişi olduğu ve bunlardan Pakistan uyruklu 4 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri önceki gün aldıkları bir ihbar üzerine Kali Land bölgesinde bulunan ve 11 kişinin bir arada yaşadığı bir apartman dairesine baskın düzenledi. CÖŞ ekipleri konu apartman dairesine yaptığı baskın sonucunda Pakistan uyruklu 4 kişinin KKTC’de kaçak olarak kaldığını tespit etti. KKTC’de kaçak olarak kaldığı tespit edilen Adam Khan, KalimUllah, SaifUllah ve Habib Akbar tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

KAÇAK OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ…

Meselenin tahkikat memuru, 14 Aralık 2018 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekiplerinin aldıkları ihbar üzerine Kali Land bölgesinde bulunan bir apartman dairesine baskın düzenlediğini söyledi. Tahkikat memuru, konu apartman dairesinde yapılan kontrolde Pakistan uyruklu zanlı Adam Khan’ın 6 Ağustos 2018 tarihinden, zanlı KalimUllah’ın 24 Mayıs 2014 tarihinden, zanlı SaifUllah’ın 18 Şubat 2018 tarihinden ve zanlı Habib Akbar’ın ise 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargıcı Hazal Aksun, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.