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Beş yıldır kaçak yaşıyordu

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Mağusa’da trafik kazası yapan aracı kiralayan İbrahim Abdullahi’nin 2013 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

Beş yıldır kaçak yaşıyordu
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 Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da DAÜ kampüsü içerisinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili başlatılan soruşturmada ZNH 226 plakalı aracı kiralayan İbrahim Abdullahi’nin 2013 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. 5 yıldır KKTC’de kaçak olduğu tespit edilen zanlı İbrahim Abdullahi “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, 22 Eylül tarihinde DAÜ içerisinde NazifiMustapha Baba isimli kişinin ZNH 226 plakalı araç ile yapmış olduğu trafik kazası ile ilgili olarak Trafik Şubesi ekipleri tarafından tahkikat yapıldığını belirtti. Tahkikat memuru, yapılan tahkikatta zanlı İbrahim Abdullahi’nin kendi adına kiralamış olduğu ZNH 226 plakalı aracı Baba’nın sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın kullanmasına izin verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı Abdullahi’nin Trafik Şubesi’ne celp edildiğini açıkladı. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2013 yılından beri izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru zanlının tutuklandığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı İbrahim Abdullahi’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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