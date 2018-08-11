Belinde tabancayla arabada baygın bulundu

Mağusa’da Tuzla girişinde polis ekiplerince aracında baygın bulunan Serkan Çıldan’ın üzerinden 8 mm çapında tabanca çıkarken, evinde yapılan aramada dolap içerisinde silah kutusu bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Tuzla girişinde dün sabah saat 08:15 raddelerinde bir polis ekibince MP662 plakalı araç içerisinde baygın olarak bulunan Serkan Çıldan’ın üzerinden 8 mm çapında tabanca çıktı. Üzerinde tabanca çıkmasından dolayı suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Çıldan “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

BELİNDE TABANCAYLA BULUNDU

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Serkan Çıldan’ın 10 Ağustos tarihinde saat 08:15 raddelerinde MP 662 plakalı araç içerisinde bir polis ekibi tarafından baygın olarak bulunduğunu belirtti. Sürücü koltuğunda baygın vaziyette bulunan zanlı Çıldan’ın beli ile araç koltuğu arasında ise 8 mm çapında tabanca bulunduğunu açıklayan tahkikat memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru ayni gün zanlının evinde arama yapıldığını söyleyerek, yapılan aramada zanlıya ait dolap içerisinde konu tabancaya ait silah kutusunun bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Serkan Çıldan’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.