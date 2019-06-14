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Başay, şikayetini geri çekti

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Girne'de Bulut Akacan ve iki koruması tarafından darp edilen Erhan Başay, dün sürpriz bir kararla şikayetini geri çekti. Başay, şikayetini geri çekmesinin gerekçesi olarak, "ailesinin bu süreçte çok yıpranmasını" gösterdi

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Başay, şikayetini geri çekti
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Girne'de bir mekanda işinsanı Bulut Akacan ve yanında bulunan iki kişi tarafından darp edilen Erhan Başay, dün sürpriz bir kararla şikayetini geri çekti.

Başay, sadece Bulut Akacan’la ilgili değil, yanında yer alan arkadaşı Zeki Asımoğlu'nun çenesini kıran Vasıf Kurbanov'u da affetti.

Dava 25 Haziran'a ertelenirken, Başay'ı ani geri dönüşü de kafalarda "perde gerisinde ne oldu?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Başay, daha önce yapmış olduğu bir çok açıklamada, "sonuna kadar gideceğini" belirtmesine rağmen, dün mahkemeye gelen avukatları, "şikayetlerin geri çekildiğini" beyan etti.

BAŞAY: “AİLECE ÇOK YIPRANDIK”

Öte yandan Bulut Akacan ile yaşadığı husumetin ardından yer alan kavga ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Erhan Başay, şikayetini geri çekmesinin gerekçesi olarak, "ailesinin bu süreçte çok yıpranmasını" gösterdi.

Başay, aile içerisinde bu kararı alarak, artık tartışılan bir yaşam istemediklerini belirtti.

"Ailemle huzurlu ve mutlu olmak istiyorum" ifadesini kullanan Erhan Başay, Haber Kıbrıs'a yaptığı kısa açıklamada, "Birçok dedikodu duyabilirsiniz. Birileri Bulut Akacan'dan para aldığımı da söyleyebilir. Kimseden tek kuruş almadım, pazarlık yapmadım. Tamamen ailem ile bir karar aldım ve artık tartışılan, gündemde olan, yıpranan olmak istemiyorum. Bu karar sadece ben ve ailemi bağlar. Benim için kıymeti olan da ailem" ded

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