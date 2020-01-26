Banka dekontunu sahteleyerek üniversiteye kayıt yaptırdılar

Girne’de 2019 yılı Şubat ayı içerisindefaaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için, DearlyMankahChoadına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye veren Divine Favour Mokom Nkamve Cho tutuklandılar

(Kamalı Haber)

Girne’de 2019 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de sakin zanlı DivineFavourMokomNkam, müşteki DearlyMankahCho’dan, Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için, DearlyMankahChoadına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdığının tespit edilmesi üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu huzurda bulunan zanlı DivineFavourMokomNkam’ın sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla kayıt temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Girne’de 2019 yılı Şubat ayı içerisinde, müşteki DearlyMankahCho’dan, Girne’de faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesine kayıt yaptırmak için 330 Euro nakit parayı alıp, DearlyMankahChoadına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdığının anlaşılması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu söz konusu dekontun nerde nasıl yapıldığının araştırılacağını ayrıca zanlı aleyhine ve lehine olabilecek hususların zanlının vermiş olduğu ifade doğrultusunda araştırılacağını belirterek ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç GökanAsafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.