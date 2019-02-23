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Aynı noktada arka arkaya iki kaza

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Lefkoşa - Girne Anayolu ilk kilometresinde yolda biriken yağmur suyu nedeniyle kısa süre arayla iki ayrı kaza yaşanırken, bu kazalarda üç kişi hafif şekilde yaralandı.

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Aynı noktada arka arkaya iki kaza
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 Polisten verilen bilgiye göre Bugün, dün saat 16:10 sıralarında,Lefkoşa - Girne Anayolu ilk kilometresi üzerinde, Emine Yarımsakallı (K-29), yönetimindeki PM 874 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp beton sete çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

BİR SAAT SONRA AYNI YERDE YİNE KAZA

Yaklaşık bir saat sonra ise, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, Kirill IVANOV (E-22), yönetimindeki NH 419 plakalı araç ile Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce sola kaydığı sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete seyreden Hasan Yalçın (E-43), yönetimindeki PU 862 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun solundan çıkarak durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PU 862 plakalı araç sürücüsü Hasan Yalçın ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sait Yazıcı (E-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

 

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