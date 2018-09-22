banner107
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
23 0
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
12 0
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
44 0
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
98 0
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
283 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
17 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
73 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
174 0
banner82
banner147

Aracın çarptığı yaya yaralandı

banner27

UKÜ kavşağı yakınlarında yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Emrah Avşar, aracın çarpması sonucu yaralandı

Aracın çarptığı yaya yaralandı
banner192

 

Murat ASLAN

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kavşağı yakınlarında aracın çarptığı 22 yaşındaki Emrah Avşar yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

38yaşındaki Hüseyin Ulun yönetimindeki NN 176 plakalı salon araçla Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hizasındaki Fina Petrol İstasyonu önlerine geldiği zaman, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Emrah Avşar’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Emrah Avşar, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.