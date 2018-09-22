Aracın çarptığı yaya yaralandı

Murat ASLAN
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kavşağı yakınlarında aracın çarptığı 22 yaşındaki Emrah Avşar yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi.
38yaşındaki Hüseyin Ulun yönetimindeki NN 176 plakalı salon araçla Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hizasındaki Fina Petrol İstasyonu önlerine geldiği zaman, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 22 yaşındaki Emrah Avşar’a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Emrah Avşar, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.