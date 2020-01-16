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Aracın çarptığı kadın yoğun bakımda

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Lefkoşa Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinde bir aracın çarptığı 70 yaşındaki Feriha Kardana ağır yaralandı

Aracın çarptığı kadın yoğun bakımda

Murat ASLAN

Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinde bir aracın çarptığı 70 yaşındaki yaya Feriha Kardana ağır yaralandı. Kardana, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaza dün 12.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

23 yaşındaki Mehmet Hüseyin Tomak, yönetimindeki RH 132 plakalı araçla Gönyeli çemberine doğru seyrettiği sırada, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçmekte olan 70 yaşındaki Feriha Kardana’ya çarptı.

Çarpanın etkisiyle ağır yaralanan Kardana, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı.

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