Altı metrelik merdiven ve iple kaçtı

Firari zanlı Gökhan Takımcılar’ın Merkezi Cezaevi’nin güneye bakan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayıp konu duvarı aşıp tasarrufunda bulundurduğu 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek cezaevinden firar ettiği belirtildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi’nden 14 Şubat tarihinde firar eden mahkum Gökhan Takımcılar önceki gün Dörtyol bölgesinde tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele le ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı,14 Şubat tarihinde 10.00 raddelerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevinde 30 Temmuz 2018 tarihinden beridir Ambar Açma meselesinden dolayı 18 ay hükümlü tutuklu bulunan zanlı Gökhan Takımcılar’ın Merkezi Cezaevinin güneye bakan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayıp konu duvarı aşıp tasarrufunda bulundurduğu 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek cezaevinden firar ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının 15 Şubat tarihinde Dörtyol köyünde tespit edildiğini vemahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru Taşlı zanlının yeni yakalandığını cezaevinden kaçmasına yardım eden olup olmadığının araştırılacağını ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek tahkikatın selamaeti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.