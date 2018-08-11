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Aceleciliği kazaya neden oldu

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Köşklüçiftlik bölgesinde bulunan Letam Tanı Merkezi önlerinde aceleci araç sürücüsü nedeniyle meydana gelen kaza araçlarda hasarla atlatıldı

Aceleciliği kazaya neden oldu
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Lefkoşa’nın trafiği en yoğun bölgelerinden olan Köşklüçiftlik’te bir araç sürücüsünün aceleciliği ve dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada yaralanan olmaması sevindirdi.

Kaza, önceki akşam saat 21.40 raddelerinde, Lefkoşa’da Yağmur Sokak üzerinde yönetimindeki ES 835 plakalı salon araç ile Doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin 25 yaşındaki Ahmed A. N. Dallour seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Letam Tanı Merkezi önlerine geldiğinde kavşak üzerinde acele ile halka tehlike teşkil edecek bir şekilde önündeki plakası meçhul aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştı. O esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa’da sakin 31 yaşındaki Ahmet Uçar yönetimindeki THM 283 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanma olmazken, kaza sonucu THM 283 plakalı araçta 30000 TL, ES 835 plakalı araçta ise 10000 TL tahmini hasar oluştu.

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