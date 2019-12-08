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6 yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa'da, yapılan rutin devriye kontrollerinde ülkemizde 14 Kasım 2013 itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Salim AhmadGambo tutuklandı

6 yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin devriye kontrollerinde ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Salim AhmadGambo tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mertcan Köse, olguları aktardı. Polis, zanlı Salim AhmadGambo’nun 6 Aralık’ta saat 23.00’de Lefkoşa'da, üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 14 Kasım 2013 itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının ilk etapta üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç  Hale Dağlı, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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