Rum plakalı araç, Köprülü- İncirli anayolunda karşı şeride geçti ve kamyonla yüz yüze çarpıştı. Kazada Rum plakalı araçta bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Köprülü- İncirli anayolu dün saat 10:15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

43 yaşındaki Elexey Kuznetsov, yönetimindeki MYE 242 plakalı araç, İncirli istikametinden Köprülü istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 42 yaşındaki Meftun Türker yönetimindeki TFA 165 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan MYE 242plakalı araç sürücüsü Alexey Kuznetsov ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Tatiana Kuznetsova , 12 yaşındaki Varvara Kuznetsova, 14 yaşındaki Artem Kuznetsov ve 5 yaşındaki Grigorii Kuznetsov Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.