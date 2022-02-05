Bayanlarda 10. R.Denktas Kupası Şampiyonu DAÜ

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan 10.R.Denktas Kupası Bayanlar Finalinde rakibi KGM'yı 3-0 mağlup eden DAÜ kupayı müzesine götürdü .
Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle görevli hakemlere anı madalyaları , takımlara ise kupa ve madalyaları, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı R.Denktaş'ın kızı Ender Vangöl tarafından takdim edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.