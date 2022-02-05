Bayanlarda 10. R.Denktas Kupası Şampiyonu DAÜ

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan 10.R.Denktas Kupası Bayanlar Finalinde rakibi KGM'yı 3-0 mağlup eden DAÜ kupayı müzesine götürdü .

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle görevli hakemlere anı madalyaları , takımlara ise kupa ve madalyaları, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı R.Denktaş'ın kızı Ender Vangöl tarafından takdim edildi.