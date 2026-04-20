İran ile Amerika arasında Hürmüz Boğazı konusunda başlayan tartışmalar hız kesmeden devam ettirilmeye çalışılırken bir yandan da savaşın galibinin kim olduğu tartışması alevleniyor. Yaşanan savaşa Yaş Almış kişinin dengesiz çıkışları ile Neden Yahu’nun dünyayı kandırmaya çalışan söylemlerinin damgasını vurduğunu kaydetmek olasıdır. Bu nedenden olacak tarafların apar topar öldürülen askerlerin sayısını açıklanmaları büyük bir olaydır. Öldürülen çocuklardan ve kadınlarla erkek sayısının açıklanmamasının hangi dürtülerden kaynaklandığının yerel basında tartışılıyor olması ayrı bir garabet olarak karşımızda duruyor.

Olaylar ve çatışmalar Amerika için bir anlamda Amerika’nın yıllarca dev am ettirilen Vietnam Sendromunu çağrıştırıyor. Daha sonra Amerikan Başkanlarının dünya kamuoyuna nur topu gibi konuları da ortalık yere bırakıyor olması Vietnam Sendromunun kalıcılığını göstermektedir,

Amerikan Başkanları Kennedy’nin öldürülmesi sorasında yedek olarak başkanlığa getirilen Johnson’un da Nato konusunda hesapsız çıkışları ile belki de o günlerde oluşan yeni dünya düzeninin uygulanması nedeniyleTürkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü’nün onurlu ve dik duruşuyla günümüze dek uzanıyor.

Son dönemde yaşanan olaylar Nato’yu tartışma noktasına oturtmuştur. Yaş almış Amerika’lı Nato Ülkelerinin kendisine destek vermemeleri durumunda üzerinde durulması gereken esas konu İran halkının Musaddık döneminde olduğu gibi İngiliz ve Amerikan emperyalizmine karşı direnmeleridir.

Görünen o ki emperyalizme direnen ulusların ve toplumların başarıya ulaştığını gösteriyor.

