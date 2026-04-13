Yazımızın başlığının dikkatli okurlarımın dikkatlerinden kaçmadığına inanıyorum. O zaman ağırlıklı olarak belleğimizde yer ettiğinin bilinci ile bilenlerin bilmeyenlere anlatmalarının yararlı olacağını düşünüyorum.

Bir aylık sürenin geçmiş olmasına karşın suların durulmadığı noktada olduğumuzun bilinmesi gerekiyor. Bu çatışmalar devam ederken yaş almış Amerikalı ile hakkında çok sayıda yolsuzluk dosyası bulunan ve Yüce Mahkemede yargılanması beklenen Neden Yahu’nun yaptığı yasa dışı işler bulunan bu kişinin ülkesinin Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesi yolundaki isteğinin kabul görmediği biliniyor. Bu nedenle elinde kalan tek kozun Yaş almış Amerikalıyı ikna ederek İran’la savaşa sürüklemiş olmasıdır. Buna koşut Yaş almış Amerikalının kendi halkı tarafından verilen desteğin geriye teptiği gerçeğidir.

Durum bir anlamda bu olunca elinde tek seçeneği kaldığı için tek kararını saldırı ve soykırım üzerine bina ederek buna bir de vaat edilmiş topraklar sosunu eklemeniz halinde bütün çevredeki ülkelere saldırmak kozu kalıyor. Buna koşut kendilerini çağdaş olarak tanımlayanların desteklerini arkalarına aldılar mı kimsenin hiçbir ülkenin engelleme ile karşılaşmayacağı inancı ile yolunuza devam edebilirisiniz.

Bugüne değin hiçbir Amerikalı başkanını bu konuda inandırmadıkları halde şimdi yaş almış kişiyi diledikleri gibi yönlendiriyorlar. İnşaat sektöründen gelmiş olan yaş almış kişiyi bu durumda durdurması olanaksız ötesidir. Ortalıklara hiçbir strateji koyamayan ve saldırıya geçenlerin nerede duracakları ayrı bir değerlendirme konusudur.

Amerika’nın dünya tarihinde geçmişinin 350 yıl olduğu İran’ın ise 3ooo yıla yaklaşan bir devlet deneyimi olduğu unutulmamalıdır. Kağıt üzerinde güçlü ordusunun olması devlet deneyimini yenemeyeceği gerçeğini öretemez. Amerika’dan gönderilenlerle (Rıza Pehlevi’nin oğlu gibi) ilgilenmediler. Buna koşut ülkelerinin yine İranlılar tarafından yaptıkları açıklamaların her türlü takdirin üstünde gördüğümüzün bilinmesini kaydediyoruz.

Ülkenizi yönetecek kişinin kim olursa olsun kendinizden birisinin olması gerekiyor mu ne…

Yaşanmakta olan savaş Fil ile Karıncanın savaşı ile bire bir örtüşüyor mu ne…