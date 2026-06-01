Dünyada yeni ve kendi kafasına uygun bir yönetim modelini kurmak istediği artık ortalıklara çıkmış olan yaş almış olan Amerikalı İsrail’in peşine takılarak girdiği Ortadoğu bataklığından nasıl en az zararla çıkarım Kasım ayında yapılacak seçimi nasıl kendime göre yontma çabası içinde olurum diye düşündüğünü söylemek fazladan abartı olmasa gerek. İsrail’i daha fazladan üzmemek ve ülkesinin terör devletine yardımcı olabilmek ve geleceğini güvence altına alabilmek için İran’a saldırmasının yanlış olduğu gerçeğini ne kadar kavradığı anlaşılır olmanın ötesindedir. Bu nedenle şimdilerde başından beri çelişkili konuşmaları ile aradan geçen sürede söylemlerine olan güvenin erozyona uğradığını da kaydetmek gerekiyor.

Bölgede yaşanmakta olan terör devletinin saldırıları ateş kes kararlarına aykırı olarak masum insanları katletmeye devam ediyor. Bölge ülkeleri de yaşananları etkisiz söylemlerle engelleme çabasındalar. Adı geçen devlet bölgede yaş almış Amerikalının gücüne güvenerek saldırılarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Ne dini bayram ne de ulusal bayram olduğunu dikkate almadan saldırıyor. Doğal olarak nereye kadar devam edeceği sorusunun yanıtını da iyice işlevsizleşen Uluslararası toplumun vermesi gerekiyor.

24 Mayıs 2026 tarihinde Mendil Büyüklüğündeki ülkede parlamento seçimi yapıldı. Alınan sonuçlara göre ırkçı partilerin güçlerini artırdıkları belirtiliyor. Şimdi sormak durumundayız karşımızda ırkçı olmayan parti varsa bir adım öne çıkabilir. Bütün partilerin adanın Yunanistan’a bağlanmasından yana oldukları biliniyor. Seçim sonucunun kesinleşmesi üzerine Papazların başı olan Yeoryios’un açıklaması gündeme bomba gibi düşütü. Adı geçen kişi açıklamasında adada bulunacak olası çözümün bugüne değin adada iki bölgeli iki toplumlu federal çözüm veya iki devletli bir yapının olmayacağının kabul edilmeyeceğini söylüyordu.

1970 yılından bu yana yapılan seçimlerde parlamentoda kendisine yer bulan Vasos Lisaridis’in partisi EDEK’in parlamentoda temsil edilemeyeceği açıklanıyor. Görünen o ki çözüm veya bir anlaşmaya yanaşmayacakları anlaşılıyor. Karşımızdakilerin bu tuzaklarla bizlere karşı oyun oynamakta olduğunun artık görülmesi gerekiyor mu ne…

Sevgi ile kalınız…