Futbolda Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın beşinci finali, China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi arasında 17 Nisan 2026 Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

2022 yılından itibaren oynanmaya başlayan Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın ilk dört şampiyonluğu China Bazaar Gençlik Gücü’ne ait. Yeşil beyazlılar kupa sayısını beşe çıkarmak isterken Mağusa ekibi ilki başarma hedefinde.

China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi, Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın yanı sıra, Kadınlar Ligi ve Süper Kupa’da toplam yedi kez finalde karşılaştı. Bu finallerde China Bazaar Gençlik Gücü’nün 5-2 üstünlüğü var.

China Bazaar Gençlik Gücü, 2022 yılında Kadınlar Ligi’ndeki ilk finalinde Mağusa Spor Akademisi’ne yenilirken ertesi yıl rövanşı aldı.

Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda China Bazaar Gençlik Gücü, Mağusa Spor Akademisi’ni 2023 ve 2024 yılı finallerinde yenerek sonuca gitti.

2023 yılından itibaren toplam dört kez oynanan Kadınlar Süper Kupa’da bu iki takım finalde üç kez karşı karşıya geldi. Süper Kupa’da yeşil beyazlıların rakibine 2-1 üstünlüğü var.

CHINA BAZAAR GENÇLİK GÜCÜ-MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ FİNALLERİ

KADINLAR LİGİ:

17 Eylül 2022: Desly Mağusa Spor Akademisi-China Bazaar Gençlik Gücü:3-2.

4 Temmuz 2023: China Bazaar Gençlik Gücü-Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi: 5-4.

KADINLAR KIBRIS KUPASI:

7 Haziran 2023: China Bazaar Gençlik Gücü-Dem's Cons.Mağusa Spor Akademisi: 2-1.

12 Nisan 2024: China Bazaar Gençlik Gücü-Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi: 3-2.

KADINLAR SÜPER KUPA:

8 Mart 2023: China Bazaar Gençlik Gücü-Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi: 2-1.

3 Ocak 2024: China Bazaar Gençlik Gücü- Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi: 2-0.

7 Ocak 2025: Mağusa Spor Akademisi-China Bazaar Gençlik Gücü: 2-1.