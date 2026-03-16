Uzunca bir süredir yaş almış olan Amerikalı bölgemizde Neden Yahu’nun peşine takılarak yeni bir dünya düzeni kurmak üzere önüne gelene saldırıyor. Buna karşın bazı kişiler ve ülkeler tarafından da Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmek isteniyor. Bu önerinin verilmesi sonrasında Barış Ödülünün isminin de kirletilmesinin nedeni olarak anılacaktır. Bu nedenle adı geçen ödülün hak eden kişiye verilmesi ilke olarak kabul edilmelidir. Bölge ülkelerinin sınırlarının yeniden belirlenmek isteniyor olmasının Barış Havariliğinin nedeni dahi olamayacağı biliniyor.

Neden Yahu saldırıya uğrayacağı savı ile yaptığı çağrıya Trump’ın sorgusuz koşar adım katılması büyük bir acizlik örneği olarak kayıtlara geçirilmiştir. Buna koşut İran’ın devlet geleneğinin göz ardı ediliyor olması yaman bir çelişki olarak karşımızda duruyor. İran’daki rejime karşı olanlardan ülkelerine bağlılık mesajlarının gönderilmekte olduğu belirtiliyor. Kabul etmediklerini söylemelerinin nedeninin Dini lider Ali Hamaney’in öldürülme hakkının Amerikalı veya İsraillilerin haklarının olmadığını söylüyorlar. Buna koşut kadın ve çocukların katledilmelerinin de önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını gerekli kılıyor.

Bölgemizde yaşanmakta olan tamtam savaşının sonlandırılması için bölge ülkeleri savunmalarını tahkim ediyorlar. Adanın güneyini savaş malzemeleri ile dolduranlar Kıbrıs Cumhuriyet’inin Garantörü olan Türkiye Cumhuriyeti’nin caydırıcı güç olarak 6 adet F-16 savaş uçağını konuşlandırmasının karşımızdakilerin hakları olduğunu zorunlu kılmıyor. Öncelikle bunu iyice öğrenmeleri gerekiyor.

Yakın döneme baktığımızda yaş almış olsun veya olmasın Amerikalı başkanların savaş ortamının kendilerince gerektiği savaş malzemesi üretilmesi için düğmeye bastıkları biliniyor, Vietnam’da 1960’lı yıllarda ki savaş Amerika yenilgisi ile sonuçlanmıştı, şimdilerde de yaş almış olan kişi savaş malzemesi üreten iş insanlarından üretimlerini arttırmalarını istiyor. Vietnam savaşı sırasında üretilmiş olan B 52 ağır bombardıman uçağının üretildiğinin anımsanması gerekiyor. Buna koşut aynı yıllarda Amerika’nın Küba’ya karşı Domuzlar Körfezi’nden yapacağı çıkarma hareketi de Amerika’nın fiyaskosu olarak kayıtlara geçiriliyordu.

Şeker Bayramı insanlık alemine ve Müslüman dünyasına savaşsız ve Şeker tadında bayramlarda sağlıkla buluşmamıza neden olsun. Yüce yaratan dünyamızı TAMTAMCILARIN SAVAŞLARINDAN uzak kılmasını istiyor ve diliyorum.

SEVGİ ile kalınız. İyi bayramlar