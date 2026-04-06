İsrail Yönetiminin peşine takılarak günlük lafazanlıklarla gününü geçiren yaş almış Amerikalının dünya gündeminin belirlenmesine yönelik konuşmalarıyla zaman geçirilmesinin üzerinden bir aylık sürenin gerilerde kaldığı biliniyor. Buna koşut çatışmalarda ölenlerin sayısı net olarak belli olmazken çatışmaların ısrarla sürdürülmesinin amacının ne olduğunu ortalıklara bırakmadan İran’daki petrol varlıklarının kendisine ait olduğunu söyleyen yaş almış Amerikalının sağlık sorunları olduğunu da kanıtlamış oluyor.

1950’li yılların ortasında İngilizlerin destekleri ile el koymaya kalkışmış Amerikan yönetimi İran Başbakan Musatdık’ın Amerikan petrol şirketlerini millileştirerek ülkesinden kovduğunu yakın dönemde yaşanan bu olayın ikinci perdesinin oynanmakta olduğunun nerede ise birebir aynısı olduğunun anımsanarak bilinmesi gerekiyor. O dönemde başarılı olamayanların şimdilerde başarılı olmaları gündüz düşüne benziyor. Tarihin tekrarlandığının bilinmesine karşın ders alınmadığı sürece bu oyunlarla oynamaya devam edeceğiz.

Bir süredir barış görüşmeleri devam ettirilmeye çalışılırken İsrail’in saldırıları devam ediyor. Üzerinden bir aylık sürenin geride bırakıldığı dönemde de benzer görüşmelerin yapılıyor olduğu biliniyordu. Bu nedenle savaşın sonlanmasını isteyenlerin öncelikle yaş almış Amerikalı ile Neden Yahu’nun isteklerine BM tarafından gem vurulması ile dünya barışına ulaşmanın önündeki engellerden temizlenmesi gerekiyor.

Yakın dönemde NATO’nun kasıtlı mı olduğu kuşkulu olan saldırıların adı geçen kuruluşun geleceğini de etkilemesi beklenilmemelidir. Nedenine gelince Bütün NATO ülkelerinin silah üretimine başlamış olmaları bu ülkeler için güç kaynağı olabileceği kaçınılmazdır. Aynı zamanda AB üyesi olan bu ülkelerin kendi öz savunmaları için ordu kurma konusu tartışılıyor. Türkiye’nin adı geçen kuruluşa katılmasının önlenebilmesi karşımızdaki unsurun en önde gidenleri tarafından dillendiriliyor.

Bölgenin güçlü ülkesi konumundaki Türkiye’nin yolunu sürdüreceğinin unutulmaması gerekiyor mu ne…Sevgi ile kalınız.