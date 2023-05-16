Zeki Çeler'in acı günü...

Girne eski milletevkili Zeki Çeler dedesi Zeki Soyadlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Soyadlı'nın cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camiinde kılınan öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedildi.

Çeler'in duygusal paylaşımı şöyle:

"İsmim da gitti olmadı be dede, daha nenemin yokluğuna alışamazken sen da bıraktın bizi. Hem adım gitti hem torunluğum bitti. Huzurda uyu dedem…

Kavuştun neneme …

Dedem Zeki Soyadlı bugün vefat etti, cenazesi bugün 16 Mayıs Salı Karaoğlanoğlu Camiindeki öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedilecektir."