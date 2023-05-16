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Zeki Çeler'in acı günü...

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Zeki Çeler'in acı günü...
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Girne eski milletevkili Zeki Çeler dedesi Zeki Soyadlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Soyadlı'nın cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camiinde kılınan öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedildi.
Çeler'in duygusal paylaşımı şöyle:
"İsmim da gitti olmadı be dede, daha nenemin yokluğuna alışamazken sen da bıraktın bizi. Hem adım gitti hem torunluğum bitti. Huzurda uyu dedem…
Kavuştun neneme …
Dedem Zeki Soyadlı bugün vefat etti, cenazesi bugün 16 Mayıs Salı Karaoğlanoğlu Camiindeki öğlen namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedilecektir."
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