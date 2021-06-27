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Ulaşım sektörü duayenini kaybetti

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Ulaşım sektörü duayenini kaybetti
Ülkemizde özel sektör alanında ulaşımın ve taşımacılığın duayenlerinden biri olarak kabul edilen Şefket Göçmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Göçmen Taşımacılık ve Nakliyat şirketinin kurucularından olan Şefket Göçmen'in vefatı başta Mağusa olmak üzere ülkede üzüntüyle karşılandı.
Göçmen'in naaşının bugün saat 14.30'da kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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