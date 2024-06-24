Sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Koççat’lı olan ve Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Cemal Ak bugün vefat etti.

Ak’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

