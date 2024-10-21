Birinci Ligde zirve yarışı kızışıyor

AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. Haftası oynanan maçlarla tamamlanırken ligde zirve yeniden el değiştirdi.
Haftaya lider olarak giren K.Kaymaklı’nın konuk ettiği Düzkaya’dan son dakika yediği golle 2-2 berabere kalması sonrasında M.Hacıali Yılmazköy takımının Vadili deplasmanından galibiyetle ayrılmasıyla bir hafta aradan sonra Yılmazköy yeniden liderliğe yükseldi.
Zirve yarışının oldukça çekişmeli geçmesi beklenen 1. Ligde ilk 6 sıradaki takımların arasında puan farklarının az olması dikkat çekiyor. Lider Yılmazköy ile 6. Sıradaki Mormenekşe arasındaki puan farkının 4 olması ilerleyen haftaların ne kadar çekişmeli geçeceğini ortaya koyuyor.
İlk 5 hafta sonunda Yılmazköy, K.Kaymaklı ve Yeniboğaziçi takımları namağlup olarak yoluna devam ederken, Yalova takımının 3 beraberliği bulunuyor. Çanakkale ise henüz puanla tanışamadı.
İlk 5 hafta sonunda Vadili ile Maraş takımları 16’şar golle kalelerinde en fazla gol gören takımlar olurken, en fazla golü atan takım ise 16 golle K.Kaymaklı takımı oldu.
Bu hafta oynanan 8 maçta 3 beraberlik çıkarken, 3 maçı deplasman ekipleri 2 maçı ise ev sahibi takımlar kazandı.
Oynanan maçlarda kale ağları 28 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşılırken, en gollü maç Serveroğlu Geçitkale – Binatlı arasında oynanan ve 5 – 2 biten maç olurken golsüz maç olmadı.
Bu haftaki maçlarda Geçitkale’nin kaptanı İrfan Boşnak 3 gol atarak het-trick yapan tek futbolcu olurken, Cemil Awwad, Erhan Çınar, İlyas Yılmaz ve Süleyman Şeb ise 2’şer gol atarak rakımlarına önemli katkı koydular.
Ligde gol krallığı yarışında K.Kaymaklı’dan İlyas ile Mormenekşe’den Erhan Çınar 7’şer golle zirveyi paylaştılar.
Oynanan 8 maçta 39 sarı kart çıkarken, bu hafta kırmızı kart patlaması yaşanarak 8 maçın 5’inde kırmızı kart çıkarken toplam 7 kırmızı kart gösterildi.
Haftanın Takımı: Mormenekşe
Aksa 1. Ligin 5. Haftasında Atoll Kozanköy’e konuk olan Mormenekşe takımı rakibini evinde mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
Haftanın Futbolcusu: Cemil Awwad (S. Geçitkale)
Serveroğlu Geçitkale takımının tecrübeli futbolcusu Cemil Awwad sezon başında henüz hazır olmaması nedeniyle takımda yer almazken son 3 haftadır ilk 11’de başlayarak takıma katkı koymaya devam ediyor. Bu hafta hem attığı 2 gol hem de yaptığı asistlerle haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik Direktörü: Orçun Volkan(Türk Ocağı)
Türk Ocağı takımının deneyimli teknik direktörü Orçun Volkan ligin iyi takımlarından olan Lapta deplasmanında takımını iyi organize ederek, yerinde müdahalelerle maçı kazanmayı bilerek haftanın teknik direktörü oldu.
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (S. Geçitkale – Binatlı)
S. Geçitkale ile Binatlı arasında oynanan zorlu mücadele maç boyunca pozisyonlara yakın olarak ve oyunu fazla düdük çalmayarak akışına bırakan Hakan Ünal, verdiği kırmızı kartla da doğru karar vererek haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kare Ası:
Emre (Y. Boğaziçi), Kağan (Türk Ocağı), Süleyman (Yılmazköy) İrfan (Geçitkale)
Haftanın Onbiri:
Haluk(Mormenekşe), Mehmet Çavuş(Geçitkale), Ali Çelik(Y. Boğaziçi), Fetin (Mormenekşe), Mehmet Uçar (T. Ocağı), Enes (Y.Boğaziçi), Ahmet Avcı(Geçitkale), Mehmetali(Mormenekşe), Musa (Yılmazköy), İlyas (K.Kaymaklı), Erhan(Mormenkşe).
AKSA Birinci Lig 5. Hafta sonuçları
K. Kaymaklı – Düzkaya: 2 – 2
S. Geçitkale – Binatlı: 5 – 2
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 2 – 0
Yalova – N. Dipkarpaz: 1 – 1
Lapta – Türk Ocağı: 0 – 2
Vadili – M. H.Yılmazköy: 0 – 3
A. Kozanköy - Mormenekşe 1 – 3
Maraş – Hamitköy: 2 – 2
AKSA Birinci Lig 6. Hafta programı:
Hamitköy – Yeniboğaziçi
Binatlı – Lapta
Çanakkale – Vadili
N.Dipkarpaz – A. Kozanköy
T.Ocağı – K. Kaymaklı
Düzkaya – Yalova
Mormenekşe - Maraş
M.H. Yılmazköy – S. Geçitkale
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|5
|4
|1
|0
|11
|3
|8
|13
|2.
|Küçük Kaymaklı TSK
|5
|3
|2
|0
|16
|3
|13
|11
|3.
|Yeniboğaziçi DSK
|5
|3
|2
|0
|11
|4
|7
|11
|4.
|Türk Ocağı Limasol SK
|5
|3
|1
|1
|8
|3
|5
|10
|5.
|Serveroğlu Geçitkale GSK
|5
|3
|0
|2
|10
|7
|3
|9
|6.
|Mormenekşe GBSK
|5
|3
|0
|2
|10
|10
|0
|9
|7.
|Hamitköy ŞHSK
|5
|2
|2
|1
|10
|7
|3
|8
|8.
|Lapta TBSK
|5
|2
|1
|2
|9
|7
|2
|7
|9.
|Northernland Dipkarpaz SK
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|7
|10.
|Düzkaya KOSK
|5
|1
|3
|1
|9
|8
|1
|6
|11.
|Binatlı YSK
|5
|2
|0
|3
|10
|12
|-2
|6
|12.
|Atoll Kozanköy SK
|5
|1
|2
|2
|4
|7
|-3
|5
|13.
|Maraş GSK
|5
|1
|1
|3
|5
|16
|-11
|4
|14.
|Yalova SK
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
|15.
|Vadili TÇBSK
|5
|0
|1
|4
|3
|16
|-13
|1
|16.
|Çanakkale TSK
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
|0