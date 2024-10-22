Ucuz atlatıldı

Girne Tatlısu Anayolu'nun Çatalköy bölgesi yakınlarında üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 11:45 sıralarında, Girne Tatlısu Anayolu 4 -5 km'leri arasında yolun kuzey kısmında Brothers Market park alanı içerisinden güney istikametine doğru seyreden Ali DEMİRCİ (E-48), yönetimindeki JE 726 plakalı kamyonet araç ile dikkatsizce anayol konumunda bulunan Girne - Tatlısu Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada , anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Alı KAYIM (E-50) yönetimindeki UT 957 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan UT 957 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tanya HUDSON (K-54) yönetimindeki ZNC 670 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Çarpma sonucu her iki araç takla atarak yolun güney kısmında banket içerisinde ZNC 670 plakalı araç önü güneye bakar şekilde tavanı üzerinde, UT 957 plakalı araç ise önü batı istikametine bakar şekilde sol yan kısmı üzerine devrilerek durdular.

Kaza sonrası yaralanan ZNC 670 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Andrew HUDSON (E-70), Shirley Theresa SALKEY (K-70) ve Delroy George HUDSON (E-50) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan müdahalelerin ardından Tanya HUDSON, Andrew HUDSON ve Delroy George HUDSON Ortopedi Servisinde müşahede altına alınırken, Shirley. Theresa SALKEY Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmekte.